شقيقة زعيم كوريا الشمالية: أمريكا "واهمة" لاعتقادها بإمكانية نزع أسلحتنا النووية

حذرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، “الولايات المتحدة الأمريكية من أي عمل أحمق قد يعرض أمنها للخطر، إذا استفزت واشنطن بيونغ يانغ”.

وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، بأن كيم يو جونغ، قالت إن “على الولايات المتحدة أن تتوقف عن أي عمل أحمق ربما يعرض أمنها للخطر من خلال استفزازنا”.

وانتقدت كيم يو جونغ، سياسات واشنطن في تعزيز ردعها الموسع وتحالفها العسكري مع كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستجعل من الصعب على بيونغ يانغ المشاركة في الحوار.

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وأضافت أن “الولايات المتحدة ستكون واهمة إذا اعتقدت أنه من الممكن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي”، رافضة الدعوات الأمريكية إلى إجراء محادثات من دون شروط مسبقة، واصفة إياها بأنها حيلة لعرقلة تقدم كوريا الشمالية.

وأعلنت اليابان، الأسبوع الماضي، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي، في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).

وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.

ويعد هذا الإطلاق هو الـ12 من نوعه في هذا العام والأول، منذ 15 يونيو/حزيران الماضي، وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.

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وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه، استغرقت 74 دقيقة وهي الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها هذه الدولة.