أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء، في تعليقها على الهجوم الإرهابي على جسر القرم، إن الصين ترى أنه من الضروري تجنب الهجمات على المرافق والبنية التحتية المدنية.

وقالت الدبلوماسية الصينية إن “موقف الصين من الأزمة الأوكرانية كان دائما واضحا، ونأمل أن تبذل جميع الأطراف جهودا لحل الأزمة سياسيا، وأن تعمل معا للمساعدة في تخفيف حدة الوضع”. العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم أوكرانية بـ28 طائرة مسيرة على القرم وشددت ماو نينغ على أن الصين تعتقد بأن “الأطراف المعنية يجب أن تتجنب مهاجمة المرافق المدنية والبنية التحتية المدنية، وتضمن سلامة المدنيين، وتحترم القانون الإنساني الدولي”. أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا يوم أمس الاثنين، باستخدام طائرتين مسيرتين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.

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