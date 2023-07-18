السلطات الليبية تمنع دخول مهاجرين غير نظاميين إلى البلاد طردتهم تونس نحو الحدود

أعلنت وزارة الداخلية الليبية منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الاثنين: “قامت دوريات حرس الحدود بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية”.

وأضافت الداخلية الليبية أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت ما قالت إنها “تمركزات أمنية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن”.

تنفيذا لخطة وزارة الداخلية لتأمين وحمايةالحدود الليبية التونسية وتنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود

قام قاطع العسة الأمني الحدودي التابع للجهاز بتسيير دوريات أمنية صحراوية مطقمة ومجهزة حيث قامت بمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول الأراضي الليبية .تتبع 👇 pic.twitter.com/jOYsStSsI7 — وزارة الداخلية – ليبيا (@moigovly) July 17, 2023

وكان الرئس التونسي، قيس سعيد، قال إنه لا يقبل أن تصبح بلاده منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين الأفارقة عليها.

قيس سعيد: المهاجرون في تونس يتلقون معاملة إنسانية على عكس ما يشاع

وأشار سعيد إلى وجود شبكات إجرامية تعمل في تجارة الهجرة، وذلك خلال لقائه بوزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، في مقر الوزارة، حيث اجتمع مع عدد من قيادات الأمن في بلاده، لمناقشة الوضع في مدينة صفاقس.