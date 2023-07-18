مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك… فيديو

وبدأ “الهجوم المضاد” الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات “ليوبارد” الألمانية الصنع و”برادلي” الأمريكية الصنع.