مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك… فيديو

قامت القوات الروسية “المجوقلة” بتطويق منطقة في أرتيوموفسك وتمشيطها بغطاء من سلاح المدفعية الروسي، حيث حيدت القوات الجنود الأوكرانيين الذين حاولوا المقاومة فيما استسلم آخرون بعد محاصرتهم.
وتظهر المشاهد لحظات تقدم القوات الروسية من عدة محاور في المنطقة بالتزامن مع توجيه ضربات مدفعية.
واستطاعت مجموعة من القوات الروسية الاقتراب من أحد المقرات الأوكرانية وإجبار الجنود الأوكرانيين على الاستسلام وتسليم أنفسهم.
وبدأ “الهجوم المضاد” الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات “ليوبارد” الألمانية الصنع و”برادلي” الأمريكية الصنع.
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