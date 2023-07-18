الصين تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة للسودان بأكثر من مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدات إنسانية طارئة للسودان، بقيمة مليون و394 ألف دولار أمريكي، وسط النزاع المسلح الذي يشهده البلد منذ 4 أشهر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، إن “سلع الكفاف” التي تبرعت بها الصين وصلت بالفعل إلى السودان، في 14 يوليو/ تموز الجاري، فيما تم شحن الإمدادات الطبية في 15 يوليو.

وأضافت أنه من المتوقع شحن نحو 900 طن من المواد الغذائية إلى السودان، في منتصف شهر أغسطس/ آب المقبل.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في تصريحاتها على أن بكين ستواصل مساعدة السودان في تخفيف الصعوبات الإنسانية التي يواجهها.

China will provide 10 million yuan ($1,394,000) of emergency humanitarian aid to Sudan. The subsistence goods donated by China have already arrived in Sudan on July 14, and the medical supplies were shipped on July 15. In addition, around 900 tons of food are expected to be… pic.twitter.com/HunEe5HcI0 — Global Times (@globaltimesnews) July 18, 2023

وفي شهر أبريل / نيسان الماضي، أعلنت الصين إرسال سفن حربية إلى السودان لإجلاء رعاياها جراء الأزمة التي يشهدها حاليا بسبب القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما حثت طرفي النزاع المسلح في السودان على وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتجنب المزيد من التصعيد، وفقا للتلفزيون الصيني المركزي.

وأضاف المتحدث أن “الصين تأمل في أن تعزز جميع الأطراف الحوار، وأن تدفع بشكل مشترك عملية الانتقال السياسي”.

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يشار إلى أنه منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهرديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.