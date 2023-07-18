الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية

أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عبور مواطن أمريكي خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، دون الحصول على إذن.

وكتبت القيادة على “تويتر”: “انتقل الشخص إلى الشمال خلال جولة داخل المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، ويعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية”. ولم يوضح بيان قيادة الأمم المتحدة جنس الأمريكي الذي دخل كوريا الشمالية، أو أي تفاصيل أخرى. A U.S. National on a JSA orientation tour crossed, without authorization, the Military Demarcation Line into the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). We believe he is currently in DPRK custody and are working with our KPA counterparts to resolve this incident. pic.twitter.com/a6amvnJTuY — United Nations Command 유엔군사령부/유엔사 (@UN_Command) July 18, 2023 وقالت قيادة الأمم المتحدة، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري الشمالي: “نحن … نعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذا الحادث”.

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