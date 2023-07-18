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الأمم المتحدة تعلن عبور مواطن أمريكي خط ترسيم الحدود العسكرية إلى كوريا الشمالية

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت قيادة الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن عبور مواطن أمريكي خط الترسيم العسكري الفاصل بين الكوريتين إلى كوريا الشمالية، دون الحصول على إذن.

وكتبت القيادة على “تويتر”: “انتقل الشخص إلى الشمال خلال جولة داخل المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، ويعتقد أنه محتجز لدى كوريا الشمالية”.
ولم يوضح بيان قيادة الأمم المتحدة جنس الأمريكي الذي دخل كوريا الشمالية، أو أي تفاصيل أخرى.
وقالت قيادة الأمم المتحدة، في إشارة إلى الجيش الشعبي الكوري الشمالي: “نحن … نعمل مع نظرائنا في الجيش الشعبي الكوري لحل هذا الحادث”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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