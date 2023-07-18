أعلن إيغور كيريلوف، رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابعة للقوات المسلحة الروسية، في إفادة صحفية، أن الولايات المتحدة خططت لاستخدام قواتها المسلحة لاختبار الأدوية غير المسجلة على السكان المحليين في البلدان الأخرى لصالح شركة “بيغ فارما”.

ووفقا له، فإن البنتاغون يحاول مرة أخرى الترويج لمصالح شركات الأدوية الأمريكية الكبيرة، والتي تعتبر الرعاة الرئيسيين للحملة الانتخابية للمرشحين الديمقراطيين. ولفت الانتباه إلى وثيقة وزارة الدفاع الأمريكية التي تحمل علامة “للاستخدام الرسمي”، والتي تم الحصول عليها خلال الأنشطة العملياتية في الأراضي الأوكرانية المحررة من عام 2015، والمتعلقة بنظام التجارب السريرية للأدوية ضد الحمى الفيروسية.

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وأضافت: “خطط مؤلفو الوثيقة، بمن فيهم موظفو معهد الأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي، لإنشاء وحدة استجابة سريعة متنقلة مصممة لاختبار الأدوية الجديدة في المواقع العسكرية الأمريكية حول العالم. وشمل المشروع إنشاء بحث متنقل البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية”.

وفقًا للوثيقة، تم إنشاء بروتوكولات موحدة للتجارب السريرية البشرية وطلبات تسجيل الأدوية، في حين تم التخطيط لوضع خوارزميات الإجراء في منطقة القيادة الأمريكية في أفريقيا، ثم توزيعها على جميع الفروع الأجنبية لـ NAMRU – مختبر الأبحاث الطبية الحيوية التابع للبحرية الأمريكية.

وبالتالي، خطط البنتاغون لاستخدام الجيش الأمريكي لاختبار الأدوية غير المسجلة على السكان المحليين ثم الموافقة عليها من السلطات التنظيمية لصالح ما يسمى بيغ فارما. لتحقيق هذه الأهداف، تم اقتراح استخدام شبكة من المختبرات البيولوجية والمنظمات الوسيطة التابعة، مثل ميتوبيوتا.

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لفت كيريلوف الانتباه أيضًا إلى عرض ميتوبيوتا التجاري الذي يحمل علامة “سري”، والذي تم العثور عليه في وثائق أحد المعامل البيولوجية الأوكرانية والموجه إلى معهد الأمراض المعدية في الجيش الأمريكي. وأثيرت مسألة تدريب المتخصصين في الأمراض المعدية في كينيا وأوغندا.

توضح الوثيقة أن إدارة وزارة الدفاع الأمريكية للحد من التهديد، ووزارة الأمن الداخلي، وكذلك لإعطاء مظهر”التعاون الإنساني”، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من هياكل الاتحاد الأوروبي دراسوا مسببات الأمراض في بلدان القارة الأفريقية”.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الملفات مشاركة ميتابيوتا في دراسة فيروس أنفلونزا الطيور H7N9، وكذلك دورها الرائد في مشروع Predict لدراسة أنواع جديدة من فيروسات كورونا والتقاط الخفافيش باعتبارها حاملة لهذه الفيروسات في الطبيعة. وأشار إلى أن ميتابيوتا مرتبطة بنجل الرئيس الأمريكي الحالي هانتر بايدن والوكالات الحكومية.