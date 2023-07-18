السكك الحديدية الروسية تكشف لـ"سبوتنيك"عن قطارات فائقة السرعة وبأمان عال

كشف شاركين يفغيني إيغوريفيتش، نائب المدير العام للسكك الحديدية الروسية، أن الشركة تسعى لإنتاج قطارات فائقة السرعة مع ضمان أمن الركاب باستخدام تقنيات عالية الدقة.

وقال إيغوريفيتش في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”: “نحن الآن نضع حجر الأساس لتطورنا التكنولوجي ومواكبة العولمة لسنوات عديدة قادمة من خلال التكنولوجيا الحديثة، والنظام البيئي، والتعاون، وكذلك الموارد البشرية، ونحن على ثقة من أن مجالات مثل الاتصالات الكمية ستكون الأساس للتشغيل الآمن والفعال لصناعة النقل في المستقبل واقتصاد البلاد ككل”.

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وأضاف إيغوريفيتش على هامش منتدى “تكنولوجيا المستقبل” الذي استضافته موسكو لأول مرة: “لدينا فرصة لرفع قدرة إمكاناتنا التصديرية لدول أخرى وفق تقنيات حديثة ومتطورة. على وجه الخصوص، تشتمل محفظة صادرات السكك الحديدية الروسية على 16 خدمة رقمية جاهزة حاليا بالفعل، علاوة على ذلك، أطلقنا بشكل فعلي بعضا منها في بلدان صديقة وتعمل بشكل جيد جدا، كما سنطور هذه المحفظة ونزودها بالتقنيات التي تحدثنا عنها خلال الأيام المقبلة، والتي تسهم في جعل خدماتنا أكثر كفاءة وموثوقية وأمانًا”.