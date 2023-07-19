مصرف "سبيربنك" الروسي يطلع "سبوتنيك" على مشاريعه المشتركة "مع الآلة"

كشفت كسينيا كوزنتسوفا، ممثلة مصرف “سبيربنك” الروسي، أن المصرف يسعى لتطوير خدماته وإطلاق مشاريع خاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وقالت كوزنتسوفا في تصريح خاص لـ”سبوتنيك”: “إن منتجنا الرئيسي هو نموذج تحويل النص إلى صورة، وهو مؤهل بإنشاء أي صورة مرئية تمامًا من أي وصف نصي، ويطلق على نموذجنا اسم “Kandinsky 2.2″، وقبل أيام قليلة فقط أطلقناه للزبائن”.

وأضافت كوزنتسوفا: “هذا المشروع مطور عن جميع النسخ والنماذج السابقة من هذا الخط “Kandinsky 2.0″ و”Kandinsky 2.1″ فهو مجاني تمامًا للجميع ودون أي قيود”.

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وما يميز نموذجنا أنه يفهم الأسئلة النصية من 101 لغة ويحولها إلى صورة، ويمكنه إنشاء صور بأكثر من 20 نمطًا، والتي يتم تدريبه عليها، كما يمكن للمستخدم أيضًا إضافة أي نمط إلى الوصف”.

وأوضحت كوزنتسوفا أن “النموذج متاح على منصة “FusionBrain.AI”، التي تم إنشاؤها بمساعدة زملائهم من معهد الذكاء الاصطناعي في موسكو، وهي منصة للمصممين المحترفين والناشئين”.

وأشادت كوزنتسوفا بإحدى مهام هذا النموذج لأنه يمكّن الشخص من اختيار “الطلاء الخارجي” و”الرسم الداخلي”، أي يخوله بإنشاء لوحات في وضع “القماش اللامتناهي” في الرسم، إضافة إلى إعادة الرسم وتجسيد كل خيالات الشخص الإبداعية الأكثر إثارة للاهتمام.

وتابعت كوزنتسوفا: “تم تصميم جميع نماذجنا، تمامًا مثل التقنيات التي تم إنشاؤها على أساس الذكاء الاصطناعي، لجعل الحياة أسهل للناس، والقضاء على الروتين”.