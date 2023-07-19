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الفائزون بجوائز مونوفيجن للتصوير بالأبيض والأسود لعام 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
هدف مسابقة “جوائز مونوفيجن” هو اكتشاف أفضل مصوري “اللون الأحادي” (مونوفيجن) من جميع أنحاء العالم وتزويد هؤلاء الفنانين بفرص الاعتراف بهم ومكافأتهم على عملهم.
المسابقة السنوية مفتوحة للمصورين من جميع الخلفيات وجميع مستويات الخبرة، من الهواة إلى المحترفين. نحن نقبل جميع أشكال التصوير بالأبيض والأسود التي تم التقاطها باستخدام التقنيات التقليدية أو الرقمية.
من بين الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود، نال عمل فوتوغرافي عربي جائزة مميزة.

© Photo / Krzysztof Papuga/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان: التشحيط” للمصور البولندي كرزيستوف بابوغا، التي حازت على المركز الأول في فئة “التصوير التجريدي” في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

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© Photo / Krzysztof Papuga/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان: التشحيط” للمصور البولندي كرزيستوف بابوغا، التي حازت على المركز الأول في فئة “التصوير التجريدي” في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Roberta Vagliani/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “الحق في المعرفة” للمصور الإيطالي روبرتا فاجلياني، حازت على المركز الأول في فئة التصوير الصحفي الفردي في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

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© Photo / Roberta Vagliani/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “الحق في المعرفة” للمصور الإيطالي روبرتا فاجلياني، حازت على المركز الأول في فئة التصوير الصحفي الفردي في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Mark Pelder/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “الانفصال” للمصور الهولندي مارك بيلدر، حازت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية الفردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

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© Photo / Mark Pelder/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “الانفصال” للمصور الهولندي مارك بيلدر، حازت على المركز الأول في فئة المناظر الطبيعية الفردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Baiju Patil/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “حافظ على المسافة” للمصور الهندي بايجو باتيل، حازت على المركز الثاني في فئة “صورة فردية للطبيعة” ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

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© Photo / Baiju Patil/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “حافظ على المسافة” للمصور الهندي بايجو باتيل، حازت على المركز الثاني في فئة “صورة فردية للطبيعة” ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023

© Photo / Beat Gauderon/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “الدخول”، للمصور السويسري بيت غوديرون، الحائز على فئة الهندسة المعمارية الفردية لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

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© Photo / Beat Gauderon/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “الدخول”، للمصور السويسري بيت غوديرون، الحائز على فئة الهندسة المعمارية الفردية لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

© Photo / Osama Elolemy/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “طريق العودة إلى المنزل” للمصور الإماراتي أسامة العليمي، التي حازت على المركز الثاني في فئة الأشخاص الفرديين في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

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© Photo / Osama Elolemy/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “طريق العودة إلى المنزل” للمصور الإماراتي أسامة العليمي، التي حازت على المركز الثاني في فئة الأشخاص الفرديين في جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

© Photo / Yanitsa Genova/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام.

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© Photo / Yanitsa Genova/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان السفر الفردي: يوم معتاد في زنجبار صاحب الصورة: يانيتسا جينوفا (بلغاريا) كما يقول رولان بارت، التصوير يقتل الوقت. بالضبط هذه اللحظات من الحفاظ على الصورة، مقطع عرضي لما يحدث في الحياة اليومية، حاولت أن أنقلها في صوري. لتجميد هذا الشعور بالتدفق المستمر للسعادة والهدوء. يبقى الأسود والأبيض أنقى طريقة ممكنة للتأثير، لإيجاد الغياب في الوجود. تساعد الرؤية بالأبيض والأسود في اختيار الصور حتى لا تتعارض مع المنطق المرئي والدلالي العام.

© Photo / Seth Mayer/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان الفردي المفاهيمي: صاحب الصورة: سيث ماير (الولايات المتحدة) سيث ماير هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة مقره في كولورادو. يشمل عمله صورًا شخصية، بالإضافة إلى الفنون الجميلة والمناظر البحرية الهادئة، والمناظر الطبيعية، والصور المفاهيمية.

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© Photo / Seth Mayer/Monovisions Black and White Photography Awards

عنوان الفردي المفاهيمي: صاحب الصورة: سيث ماير (الولايات المتحدة) سيث ماير هو مصور فوتوغرافي للفنون الجميلة مقره في كولورادو. يشمل عمله صورًا شخصية، بالإضافة إلى الفنون الجميلة والمناظر البحرية الهادئة، والمناظر الطبيعية، والصور المفاهيمية.

© Photo / Cenk Bayirli/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “مذهول” للمصور التركي سينك بايرلي، الفائزة في فئة “صور فردية للشوارع” ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

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© Photo / Cenk Bayirli/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “مذهول” للمصور التركي سينك بايرلي، الفائزة في فئة “صور فردية للشوارع” ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود لعام 2023.

© Photo / Felicia Simion/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “تحية إلى برانكوسي” للمصورة الرومانية فيليسيا سيميون، الفائزة في فئة “الفنون الجميلة الفردية” لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

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© Photo / Felicia Simion/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “تحية إلى برانكوسي” للمصورة الرومانية فيليسيا سيميون، الفائزة في فئة “الفنون الجميلة الفردية” لجوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

© Photo / Ozgur Secmen/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “Genclik2” للمصور، للمصور التركي أوزغور سيكمن، الحائزة على فئة بورتريه فردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

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© Photo / Ozgur Secmen/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “Genclik2” للمصور، للمصور التركي أوزغور سيكمن، الحائزة على فئة بورتريه فردية من جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

© Photo / Michael Dorohovich/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “تيتانا ليتوس – خزاف، سيراميكي”، للمصور الأوكراني مايكل دوروغوفيتش، الحائزة على الجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة الأشخاص المنفردين ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

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© Photo / Michael Dorohovich/Monovisions Black and White Photography Awards

صورة بعنوان “تيتانا ليتوس – خزاف، سيراميكي”، للمصور الأوكراني مايكل دوروغوفيتش، الحائزة على الجائزة الكبرى والمركز الأول في فئة الأشخاص المنفردين ضمن جوائز مونوفيجن للتصوير الفوتوغرافي بالأبيض والأسود 2023.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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