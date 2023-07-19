المدفعية الروسية تستهدف فلول القوات الأوكرانية المهزومة… فيديو

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة تدمير الموقع أثناء سير الأعمال القتالية على الجانب الشمالي لمحور أرتيوموفسك، حيث يعمل رجال الاستطلاع والمدفعية التابعون لوحدة إيفانوفو المحمولة جواً في تعاون وثيق.