المدفعية الروسية تستهدف فلول القوات الأوكرانية المهزومة… فيديو

استهدف رجال المدفعية الروسية من وحدة “إيفانوفو” المجوقلة نقطة تجمع للأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت).
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة تدمير الموقع أثناء سير الأعمال القتالية على الجانب الشمالي لمحور أرتيوموفسك، حيث يعمل رجال الاستطلاع والمدفعية التابعون لوحدة إيفانوفو المحمولة جواً في تعاون وثيق.
ورصد طاقم الطائرة دون طيار مجموعة من جنود القوات المسلحة الأوكرانية حاولوا التراجع إلى الخطوط الخلفية بعد هجوم فاشل.
ونُقلت الإحداثيات على الفور إلى مركز القيادة، وشنت وحدات المدفعية ضربة نارية أصابت الأهداف جميعها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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