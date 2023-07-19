لبنان يبلغ سوريا رغبته بتشكيل وفد لزيارتها من أجل بحث قضية النازحين

أبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، برغبة الحكومة تشكيل وفد من الوزارة لزيارة دمشق لبحث جملة من القضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن الوزير بو حبيب اجتمع مع دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وأوضح البيان أن “الاجتماع كان “بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي”.

وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين قد بحث مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون لعودة النازحين السوريين.

وأكد الرحمون أن “سوريا قدمت جميع التسهيلات اللازمة لتأمين عودة اللاجئين إلى وطنهم، وكذلك معالجة أوضاعهم في المراكز الحدودية وحل جميع المشكلات التي تعترضهم”.

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بدوره، شدد شرف الدين على أن “هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارات السابقة وللتطورات الحاصلة، حيث التواصل مع الدولة السورية واجب وضروري للوصول إلى خطوات متقدمة في هذا الملف، انطلاقا من الخطة التي تم وضعها وتقديمها إلى مجلس الوزراء بغية تسهيل عودتهم الآمنة والكريمة”.

ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف “لاجئ”، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.