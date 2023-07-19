مركز المصالحة الروسي يسجل خرق 6 مقاتلات من "التحالف" للمجال الجوي السوري

كشف العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا عن أن الطائرات دون طيار التابعة لما يسمى “بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب” بقيادة الولايات المتحدة انتهكت 14 مرة بروتوكولات منع التصادم في يوم واحد.

وأضاف غورينوف في إفادة صحفية: “سُجلت في اليوم 14 حالة انتهاك لبروتوكولات عدم التصادم من جانب ما يسمى بـ” التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب “بقيادة الولايات المتحدة بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 2019، من خلال تنفيذ رحلات جوية لطائرات دون طيار دون التنسيق مع الجانب الروسي”.

وأردف غورينوف: “في منطقة التنف حيث تمر الخطوط الجوية الدولية، اخترقت 6 مقاتلات تابعة للتحالف المجال الجوي السوري”.

مركز المصالحة الروسي: تسجيل 9 حالات انتهاك من قبل “التحالف” الأمريكي في سوريا

في منطقة التنف التي يمر عبرها الخط الجوي الدولي، تم تسجيل ستة خروقات للمجال الجوي السوري من قبل 4 مقاتلات من طراز “إف- 16” وآخرين من مقاتلات “تايفون” وجميعها تابعة لما يسمى “بالتحالف”.

وأعلن غورينوف، يوم أمس الاثنين، عن 12 انتهاكا من قبل التحالف الأمريكي في سوريا خلال يوم واحد.