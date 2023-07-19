عبد اللهيان: السفير الإيراني لدى السعودية يصل إلى المملكة خلال أيام

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن السفير الإيراني لدى السعودية المعين حديثا، علي رضا عنايتي، سيصل إلى المملكة خلال الأيام المقبلة لممارسة مهام عمله.

طهران – سبوتنيك. وقال عبد اللهيان، في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي: “من المقرر أن يستقر السفير الإيراني في السعودية خلال الأيام المقبلة… مراسم الحج هذا العام كانت جيدة، وإن كانت هناك مشكلات بسيطة، فقد تم حلها بسرعة من خلال تواصلي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “سيكون لدينا تعاون اقتصادي مستقر مع السعودية”.

وافتتح مسؤولون إيرانيون سفارة بلدهم في الرياض، في 6 حزيران/يونيو الماضي، وفي اليوم ذاته أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران عينت المعاون السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي سفيرا لإيران.

عبد اللهيان: هناك قضايا بعينها نركز عليها في علاقتنا مع السعودية

وكان وزيرا الخارجية، الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/أبريل، في بكين بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.

وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.