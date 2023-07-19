الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق

أفاد مراسل “سبوتنيك”، صباح اليوم الأربعاء، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة السورية، دمشق، لافتًا إلى سماع أصوات انفجارات.

ونقل مراسل “ سبوتنيك “، عن مصدر أمني رفيع المستوى، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق‎.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف إسرائيلية في سماء حمص… فيديو

وقال المصدر إن “طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق”.

وأضاف المصدر: “الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها”.

وأشار المصدر الأمني إلى أن

فرق الإطفاء والدفاع المدني ووحدات الهندسة توجهت على الفور إلى أحد المواقع لإحصاء الأضرار تمهيدا للإعلان عنها رسميا.

وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.