واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها ليست متورطة في الهجوم على جسر القرم.

واشنطن – سبوتنيك . وردّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي، على تصريحات السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الهجوم على جسر القرم كغطاء لأعمالها التخريبية في أوكرانيا، قائلاً: “هذا غير صحيح تمامًا”.

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من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته، أمس الثلاثاء، أن تصريحات السلطات الأوكرانية بعد الهجوم على جسر القرم تؤكد تورط القيادة السياسية والأجهزة الأمنية المعنية في أوكرانيا في هذا الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.

وقالت الوزارة: “الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة جماعية انتقامية بأسلحة بحرية عالية الدقة في منشآت كان يجري فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة، وكذلك في مكان صنعها في حوض بناء السفن قرب مدينة أوديسا”.