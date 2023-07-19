سماع انفجارات بمناطق سيطرة كيف في مدينة زابوروجيه

أفاد فلاديمير روغوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا” في مدينة زابوروجيه، صباح اليوم الأربعاء، بوقوع سلسلة انفجارات في المدينة، التي تخضع لسيطرة كييف.

وكتب روغوف، عبر قناة تلغرام: “في مدينة زابوروجيه التي تخضع مؤقتًا لنظام (فلاديمير) زيلينسكي المحتلة، تم سماع سلسلة من الانفجارات – حتى الآن لا يقل عددها عن خمسة”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.