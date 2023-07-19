"روساتوم" تخطط لاستخراج اليورانيوم في ناميبيا بحلول 2029

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وقد تم تقدير حجم الاستثمار المتوقع في هذا المشروع بما يصل إلى 500 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته الشركة لوكالة “ سبوتنيك ” في إطار قمة “روسيا-أفريقيا”.

“روساتوم” توقع عقدا مع “واي إل بي” بشأن استخراج وإنتاج الليثيوم في بوليفيا

وتشير المعلومات إلى أن شركة “هيدسبرينج إنفستمنتس”، التابعة لمجموعة Uranium One، تنفذ مشروعًا لاستكشاف واستطلاع احتياطات اليورانيوم في ناميبيا، وقد تم اكتشاف احتياطي كبير من اليورانيوم في هذه المنطقة، إذ تعتبر ناميبيا موطنًا لنحو 7% من احتياطي اليورانيوم العالمية.

وقالت الشركة إنها تخطط لاستخدام تقنية الاستخراج السفلي الصديقة للبيئة (ISR) في استغلال هذه الموارد، وأن يتم الانتهاء من أعمال الاستكشاف في عام 2026، قبل بدء عمليات الاستخراج في عام 2029. ومن المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى 3000 طن من اليورانيوم.

ووفقًا لـ”روساتوم”، تهدف هذه الخطوة إلى خلق فرص عمل جديدة في المنطقة وتوظيف نحو 600 شخص، كما يتوقع أن يستفيد أكثر من 20 ألف شخص من المناطق المجاورة للمشروع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يسهم تنفيذ المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لناميبيا بنسبة 1-2% سنويًا.