القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 102 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قد قصفت أراضي الجمهورية بمعدل 102 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث تم إطلاق 542 قذيفة من عيارات مختلفة.

دونيتسك – سبوتنيك. وأكد البيان الذي نُشر على صفحة المكتب على “تلغرام” أنه تم الإبلاغ عن 102 حالة قصف من قِبَل التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال الفترة المذكورة.

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وأشار البيان إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف تشمل تسع بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية وهي: دونيتسك، غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، ماكييفكا، أليكساندروفكا، ستاروميخايلوفكا، يلينوفكا ومنطقة فولنوفاخا.

وبحسب المكتب الإعلامي، أُصيب سبعة مدنيين بجروح، بمن فيهم مراهق من مواليد عام 2005، وتوفي شخصان.

يجدر بالذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 36 حالة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.