تمكنت قوات الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية “أوسا” في هجوم ناجح باستخدام طائرة دون طيار محمّلة بالمتفجرات.

وتوضح لقطات فيديو، حصلت عليها وكالة “سبوتنيك” من اتجاه أرتيوموفسك، أن القوات الأوكرانية لم تلاحظ وجود طائرة “لانسيت” المسيرة، حيث كانت منظومة الدفاع الجوي تطلق النار في اتجاه آخر.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

وتمكنت الطائرة دون طيار “لانسيت” المزودة بالمتفجرات من ضرب الهدف بنجاح، وقد أكدت ذلك وحدة الاستطلاع في القوات الجوية الهجومية التي شاركت في العملية.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.