روسيا والمغرب يناقشان التسويات بالعملة الوطنية

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “نوقش هذا الموضوع في اجتماعنا مع الشركاء المغاربة، وتم تسليط الضوء على ثلاثة خيارات. الأول هو التسويات بعملات دول العالم الثالث، واليوم نعمل من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة وندفع بالدرهم، ولكن هناك ما يسمى بضمان المدفوعات، نحن بحاجة إلى أكثر من نظام والخيار الثاني بالمقايضة”.