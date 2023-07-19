رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يتطلب تدخلا من جميع الدول المحبة للسلام

أعرب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، عن الحاجة إلى تدخل الدول المحبة للسلام في الوضع الحالي الناجم عن الصراع في أوكرانيا.
موسكو – سبوتنيك. وفي حديث له على قناة “سابس” التلفزيونية، أكد رامافوزا أن “الحرب الحالية تؤثر على القارة الأفريقية وبالتالي يجب أن تتدخل كل الشعوب المحبة للسلام”.
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21 يونيو, 10:13 GMT
وأضاف رامافوزا أن اقتراح خطة السلام الأفريقية لأزمة أوكرانيا يجب أن يُنظر إليها كمكملة للمبادرات السلام الأخرى.
يشار إلى أن وفد الوساطة الأفريقي، الذي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، قد زار كييف يوم 16 يونيو/حزيران، حيث أجروا محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وفي 17 يونيو/حزيران عقدوا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.
وتتضمن خطة السلام الأفريقية 10 بنود رئيسية، بما في ذلك بدء مفاوضات السلام عبر الوسائل الدبلوماسية، ووقف تصعيد النزاع، وضمان سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وتهدف الخطة أيضًا إلى توفير ضمانات أمنية للبلدين، وتأمين حركة تصدير الحبوب والأسمدة، وتقديم الدعم الإنساني لضحايا الحرب، وتسوية قضية تبادل الأسرى، وعودة جميع الأطفال العالقين في هذا الصراع إلى بلدانهم. وتشمل الخطة أيضًا إعادة الإعمار ومساعدة ضحايا الحرب، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
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