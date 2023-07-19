قرقاش: الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء

علّق أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، على “الجدول المزدحم بالزيارات الرفيعة المستوى إلى الإمارات”، معتبرًا ذلك “مؤشرا واضحا على رسوخ مكانة الدولة كشريك استراتيجي يعتمد عليه”.

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر، إن “الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكا استراتيجيا يعتمد عليه، وانعكاسا للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك”.

الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكاً استراتيجياً يعتمد عليه، وانعكاساً للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك 1/2 pic.twitter.com/QOMSsfYAaN — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2023

وأضاف قرقاش، في تغريدة أخرى، أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد، “ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس إيجابا على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر”.

الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس ايجاباً على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر 2/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2023