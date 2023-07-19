قرقاش: الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء

الجدول المزدحم بالزيارات رفيعة المستوي إلى الإمارات مؤشر واضح على رسوخ مكانة بلادنا شريكاً استراتيجياً يعتمد عليه، وانعكاساً للثقة العالمية بحكمة ورؤية قيادتنا ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار والازدهار عبر بناء الجسور والشراكات لمواجهة التحديات وتعظيم فرص العمل المشترك 1/2 pic.twitter.com/QOMSsfYAaN
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2023
الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ماضية بعزم نحو تعزيز علاقاتها مع الأشقاء والأصدقاء وتعميق المصالح المشتركة بشكل مستدام بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والتنمية وينعكس ايجاباً على مستقبل المنطقة ورفاه وشعوبها ويضمن قدرتها على التعامل مع قضاياها بشكل فعّال ومُثمر 2/2
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2023
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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