على غرار ولي العهد السعودي… أردوغان يهدي أمير قطر سيارة "توغ" التركية

أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، “سيارة توغ الكهربائية التركية الصنع”، على هامش زيارته إلى الدوحة، ضمن جولته الخليجية.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن “أردوغان أهدى الشيخ تميم سيارة “توغ” ذات اللون الأزرق، قبل مباحثاتهما الثنائية”، مشيرة أن الأزرق هو اللون الأول للسيارة، ويحمل اسم “غمليك”، تعبيرا عن المياه الزرقاء في منطقة غمليك في ولاية بورصة، حيث مكان مصنع السيارة.

ووفقا للفيديو الذي نشرته الوكالة: “تفقد الرئيس التركي وأمير قطر السيارة لفترة من الوقت في باحة قصر لوسيل في الدوحة، وقادها الشيخ تميم وإلى جواره أردوغان”.

ووصل أردوغان، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكان في استقباله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير التركي لدى الدوحة، محمد مصطفى جوك سو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السيارة الكهربائية من نوع “توغ” ذات اللون الأبيض، والمصنعة محليا في تركيا.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، توجه ولي العهد والرئيس التركي إلى السيارة الكهربائية التركية من نوع “توغ”، بينما قاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان جالسا بجانبه، وتوجها معا من قصر السلام في جدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن “أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام في مدينة جدة”، مشيرةً إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.