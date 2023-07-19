34 قتيلا و12 جريحا إثر حادث سير مروع في الجزائر

لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث مروري في قرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.

وذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية أن الحادث وقع فجر اليوم، وأسفر عن اندلاع حريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.

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وأضافت أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين سيارة “بيك آب” معبأة بالوقود وحافلة لنقل المسافرين.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث أسفر عن وفاة 34 شخصا احتراقا وإصابة 12 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.