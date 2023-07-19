خبير يكشف حقيقة خطورة الاستفزاز النووي لمحطة زابوروجيه

تكررت المشاهد الاستفزازية من الجانب الأوكراني، وجاء الهجوم الأخير على جسر القرم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين. وأشارت الخارجية الروسية بأن الهجوم على جسر القرم نفذه نظام كييف، وأن قرار الهجوم اتخذ من قبل مسؤولين وعسكريين أوكرانيين، بمشاركة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.

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لماذا يتم استهداف جسر القرم؟

وحول الهدف من الهجوم الأخير على جسر القرم، يقول مدير مركز “جي إس إم” للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ آصف ملحم، لوكالة “سبوتنيك”:

إن هذه الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا تعكس حالة من الفشل في الهجوم المضاد فهي لم تتمكن من أي تقدم على الإطلاق على محاور الجبهة، واستطاعت روسيا تدمير معظم المدرعات التي قدمها الغرب لأوكرانيا، والهدف الثاني هو إثارة حالة من الذعر والخوف والفوضى لدى السكان الروس، خاصة وأنها مقصد سياحي للعديد من المواطنين، ومن الناحية العسكرية تعتبر القرم قاعدة إمداد وتموين كبيرة للجيش الروسي خاصة في الجبهة الجنوبية في زابوروجيه وخيرسون.

وتابع: “وبالتالي قطع تواصل القرم مع الأرض الروسية من جهة ومع الجبهة من جهة، وهذا يذكرنا بالتفجير الذي حدث في جسر تشونغار الرابط بين شبه جزيرة القرم وخيرسون، لأن القوات الأوكرانية غير قادرة على قطع طرق التواصل البرية الأخرى المتجهة من دونيتسك ولوغانسك، طبعا تفجير جسر أسهل من تفجير طريق بري وغيره من طرقات الإمداد”.

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أهمية جسر القرم

وأشار المتحدث إلى أن”جسر القرم هو أحد الطرق الرئيسية التي يمد شبه الجزيرة بالمواد التموينية والغذائية، وسكة الحديد لازالت تعمل حتى الآن، والأنباء تؤكد أنه تم فتح الطريق عبر القرم إلى مدينة ميليتوبول وماريوبول وبالتالي دونيتسك ولوغانسك، ولكن الطريق يشهد ازدحاما شديدا حتى الآن، يمكن استبداله”.

كما نوّه الدكتور ملحم إلى أن “ما حدث قد يحمل جوانب إيجابية تنعكس على الأماكن السياحية على بحر آزوف، فهذه فرصة لإنعاش السياحة الداخلية وإعادة تأهيل هذه المناطق، وقد يبدأ الروس في السياحة هناك وهذا ما تحتاجه تلك المدن التي أصبحت جزءا من روسيا، ولا بد من تنشيطها لتفعيل الاندماج الاجتماعي بينها وبين روسيا”.

التضليل الإعلامي وزرع صورة مرعبة في النفوس

وأشار الدكتور ملحم إلى أن”الإعلام يحاول خلق مشاكل وصورة مرعبة في أذهان الناس حول ما قد يحدث في حال تفجير محطة الطاقة النووية في زابوروجيه”.

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وأضاف: “إن المحطة النووية تتكون من مفاعل نووي وبجانبه أحواض التبريد بالماء، وهذا الماء يكون غني عادة بأملاح البور التي تمتص النيترونات وبجانب البناء المفاعل، وبجانبه التوربين البخاري والمولد الكهربائي، هذان البناءان متصلان ببعضهما بعضا ولكنهما محصّنان بشكل كبير جدا”.

كارثة بيئية حقيقية

وبيّن المتحدث درجة خطورة تفجير المحطة وتداعياتها على البشرية، وقال:

الآن، المحطة متوقفة عن العمل وبعد توقيفها يتم إزالة الوقود النووي من قلب المفاعل النووي ووضعها في أحواض التبريد بالماء، لو تخيلنا أن هناك صاروخا سقط في قلب هذا المفاعل، فتأثيره سيقتصر على مدى انتشار شظايا هذا الوقود النووي، والأخير عبارة عن أنابيب طويلة موجود في قلبها كبسولات من أكاسيب البوترونيوم واليورانيوم وهي من تقوم بالتفاعل التسلسلي وتسخين الماء المحيط بها، الذي سينقل فيما بعد لتسخين الماء الذي سيتحول إلى بخار ويدوّر التوربين البخاري.

وتابع: “المشكلة أن هذه المحطة موجودة على نهر دنيبر، وبالتالي في حال ما إذا انتشرت هذه الشظايا إلى داخل النهر، وجرفها إلى البحر الأسود أو ترّست في أعماق المياه الجوفية، فنحن أمام كارثة بيئية حقيقية ستعرض كل حوض البحر الأسود للخطر، ولكن مدى انتشار هذه الشظايا هو المشكلة، فلو لم يكن هناك نهر لكان من السهل عزلها والتحكم في تأثيراتها وانتشارها”.

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الإعلام الغربي يخفي الحقيقة

وأوضح الأستاذ آصف ملحم في حديثه لـ”سبوتنيك”، طبيعة الانفجارات التي تحدث في المحطات النووية، قائلًا:

إن عدد الكوارث النووية في العالم قليل جدا، وعندما حدث انفجار فوكوشيما برز من أحواض التبريد، لأن الوقود النووي حين يتم نقله من المفاعل النووي لأحواض التبريد يبقى محتفظ بنسبة كبيرة من نشاطه الإشعاعي ويقوم بتسخين الماء الموجود، عدا الماء قد يبدأ بالغليان والتبخر، فإذا تبخر ينكشف الوقود النووي وجميع تفاعلات الأكسدة، سواء أكسدة الزيركونيوم أوالنيكل أو التيتانيوم الناشرة للحرارة، وتزيد درجة حرارته، وباعتبار أن الماء غني بالنيترونات فقد يحصل في أي لحظة اندلاع للتفاعل النووي التسلسلي، وعندها يحصل حقيقة انفجار نووي قد تمتد شظاياه ليس فقط إلى محيط زابوروجيه بل لكل أوكرانيا وأوروبا.