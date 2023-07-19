القوات الروسية تدمر أكبر مستودعات الجيش الأوكراني في خيرسون

قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في منشور على قناته في “تلغرام”، إن الجيش الروسي دمر أكبر مستودع للوقود وزيوت التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرتها من مقاطعة خيرسون.

وأوضح سالدو في منشوره: “دمر مقاتلو مجموعة دنيبر العسكرية مخزنًا للوقود وزيوت التشحيم للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية لفوفو في منطقة بلدية بيريسلاف المحتلة مؤقتًا، وكان هذا أكبر مستودع للجيش يوفر الوقود لجميع القوات المعادية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر”.

ووفقا له، فإن تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو مهمة أساسية ويتم تنفيذها بنجاح.

واختتم سالدو منشوره، قائلًا: “لن نسمح لنظام كييف بتخزين الأسلحة والإمدادات التي تسمح له بإلحاق الأذى بنا”.

وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية إرادة سكان المقاطعة، ويواصل قصفها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواء 108 للدفاع الإقليمي الأوكراني

وتسيطر روسيا، في الوقت الحالي، على 75% من أراضي مقاطعة خيرسون، ولا تزال الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتدمير مستودعات لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 108 قرب قرية كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.