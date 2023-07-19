الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"

وجهت القوات المسلحة الروسية، ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم الأربعاء، هجمات بصواريخ “كروز” على مواقع عسكرية ومنشآت وقود في مقاطعة أوديسا، وكذلك على قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان: “شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة على مرافق الصناعة العسكرية، والبنية التحتية للوقود، ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وكذلك في قاعدة كاناتوفو الجوية للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد”.
تحقق هدف الضربة بتدمير جميع المنشآت المحددة.
كما سجلت وحدات من مجموعة قوات “الغرب” الروسية تقدما خلال عمليات هجومية ناجحة على محور كوبيانسك خلال، وبلغ تقدم الوحدات الروسية أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول خط الجبهة.
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11:30 GMT
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “نتيجة لذلك حررت الوحدات المتقدمة محطة سكة حديد مولتشانوفو في مقاطعة خاركوف”.
وأصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 103 بالقرب من قرية بيشانوي، في مقاطعة خاركوف.
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