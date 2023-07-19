الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان: “شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة على مرافق الصناعة العسكرية، والبنية التحتية للوقود، ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وكذلك في قاعدة كاناتوفو الجوية للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد”.