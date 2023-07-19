"زمزم" تحت المجهر… شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"… فيديو

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابة تركية وضعت عينة من مياه البئر المقدسة تحت مجهر خاص، لتتفاجأ بالعناصر الغنية التي تحتويها هذه المياه.

وبينت الشابة أن عينة المياه تحتوي على معادن قيمة مثل المغنزيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم أكثر بـ10 أضعاف من المياه المعدنية التقليدية.

وتقع البئر على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 عام قبل الميلاد كحد أقصى.