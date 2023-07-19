"زمزم" تحت المجهر… شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"… فيديو

تحتل بئر زمزم مكانة خاصة في قلوب المسلمين بسبب قربه من الكعبة المشرفة وأشارت نصوص التراث الإسلامي إلى قدسيته وبركة الارتواء من مياهه.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابة تركية وضعت عينة من مياه البئر المقدسة تحت مجهر خاص، لتتفاجأ بالعناصر الغنية التي تحتويها هذه المياه.
مهندسة وراثية تركية تختبر ماء زمزم تحت المجهر وتُذهل بما رأته#تركيا #زمزم #يني_شفق #ماء #وراثية pic.twitter.com/sC6KhAOzqc
— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 19, 2023
وبينت الشابة أن عينة المياه تحتوي على معادن قيمة مثل المغنزيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم أكثر بـ10 أضعاف من المياه المعدنية التقليدية.
وتقع البئر على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 عام قبل الميلاد كحد أقصى.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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