اخبار العالم

"زمزم" تحت المجهر… شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"… فيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تحتل بئر زمزم مكانة خاصة في قلوب المسلمين بسبب قربه من الكعبة المشرفة وأشارت نصوص التراث الإسلامي إلى قدسيته وبركة الارتواء من مياهه.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابة تركية وضعت عينة من مياه البئر المقدسة تحت مجهر خاص، لتتفاجأ بالعناصر الغنية التي تحتويها هذه المياه.
وبينت الشابة أن عينة المياه تحتوي على معادن قيمة مثل المغنزيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم أكثر بـ10 أضعاف من المياه المعدنية التقليدية.
وتقع البئر على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 عام قبل الميلاد كحد أقصى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك