القوات الإسرائيلية تحول منزلا فلسطينيا إلى نقطة مراقبة شمال رام الله

حولت القوات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، إلى نقطة مراقبة، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة “وفا” الفلسطينية، عن مالك المنزل، نعيم ربحي عصفور، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنزل الذي يطل على الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي رام الله ونابلس، وأنها اعتلت سطحه.

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ويتكون المنزل المذكور من ثلاثة طوابق، وهذه المرة الثانية التي يحول فيها الجنود الإسرائيليون المنزل إلى نقطة مراقبة خلال أسبوع، ما تسبب بالذعر للأطفال والعائلة المقيمين في المنزل.

وبعثت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم أمس الثلاثاء، برسالة إلى هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكوادر الطبية والصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن مي الكيلة قد سلّمت هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة في رام الله، مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الصحة الفلسطينية أمام هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة.

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وشارك في الاحتجاج ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، فضلا عن مندوبي النقابات الطبية والصحية وكوادر طبية وصحية.