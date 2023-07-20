الإيفواري فوفانا لاعب في النصر السعودي حتى 2026… فيديو وصور

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده الرسمي مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، ليمثل صفوف “العالمي” لمدة 3 سنوات مقبلة، أي حتى عام 2026.
وانضم سيكو فوفانا، أمس الثلاثاء، لمعسكر النصر التدريبي الحالي في البرتغال، وذلك ليستعد رفقة زملائه لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2023/24.
” لأفعـل كل شيء من أجـل هذا الشعـار “
سيكـو هُنـا 💛#فوفانا_نصراوي pic.twitter.com/3jDL1zInAw
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 18, 2023
وتواجد الإيفواري فوفانا في تدريبات النصر الجماعية، صباح اليوم الأربعاء، وأبدى اللاعب الإيفواري جاهزيته الكاملة لخوض اللقاءات المقبلة بشكل طبيعي.
النجـم الايفواري وقائد لانس الفرنسي
سيكو فوفانا يـوقع رسميًا لـ #العالمي 🤩#فوفانا_نصراوي#SekoIsYellow 💛 pic.twitter.com/uXveqDXLkG
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 18, 2023
ويُعد سيكو فوفانا، ثاني صفقات النصر الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالية، بعد ضم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.
ومن المنتظر أن يشارك فريق النصر في بطولة اليابان الدولية هذا الصيف، بعد انتهاء معسكره في البرتغال، حيث سيخوض مباراتين ودّيتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك