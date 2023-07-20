الإيفواري فوفانا لاعب في النصر السعودي حتى 2026… فيديو وصور

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده الرسمي مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، ليمثل صفوف “العالمي” لمدة 3 سنوات مقبلة، أي حتى عام 2026.

وانضم سيكو فوفانا، أمس الثلاثاء، لمعسكر النصر التدريبي الحالي في البرتغال، وذلك ليستعد رفقة زملائه لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2023/24.

” لأفعـل كل شيء من أجـل هذا الشعـار “

سيكـو هُنـا 💛#فوفانا_نصراوي pic.twitter.com/3jDL1zInAw — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 18, 2023

وتواجد الإيفواري فوفانا في تدريبات النصر الجماعية، صباح اليوم الأربعاء، وأبدى اللاعب الإيفواري جاهزيته الكاملة لخوض اللقاءات المقبلة بشكل طبيعي.

ويُعد سيكو فوفانا، ثاني صفقات النصر الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالية، بعد ضم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.