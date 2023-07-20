أمريكا تبرم صفقة بيع صواريخ جو – جو مع ألمانيا

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، أن “الولايات المتحدة وافقت على تزويد ألمانيا بصواريخ جو – جو متوسطة المدى بقيمة 2.9 مليار دولار”.

وقالت الوزارة في بيان لها: “اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على بيع محتمل لمعدات عسكرية إلى حكومة ألمانيا، وذلك لصواريخ جو – جو متقدمة ومتوسطة المدى من طراز “إيه آي إم-120 أمرام” ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.9 مليار دولار”.

ألمانيا طلبت شراء 969 صاروخا من طراز “إيه آي إم-120 سي-8 أمرام”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلام: ألمانيا والولايات المتحدة تعارضان طلب أوكرانيا الرسمي لعضوية الناتو

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة خصصت حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار لأوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن “الشريحة الجديدة تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز “ناسامز”، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار “فوينيكس غوست” و”سويتش بليد”، ولم يتم تحديد عددها.