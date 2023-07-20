إضراب شعبي عام في أكبر مدن شمال سوريا ضد ممارسات مسلحي واشنطن

وأفادت مصادر عشائرية في ريف حلب لمراسل “سبوتنيك” شرقي سوريا، أن مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة قوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، والتي تعتبر من أهم المدن من حيث التجارة والاقتصاد ،شهدت اليوم الأربعاء 19 يوليو/ تموز، إضرابا عاما في الأسواق، تحت مسمى “إضراب الكرامة” مع إغلاق جميع المحال التجارية، وذلك رفضا لممارسات “قسد” ضد المدنيين.