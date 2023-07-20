سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية ومقاتلونا يخوضون اشتباكات عنيفة في نابلس

أعلنت سرايا القدس “كتيبة نابلس” الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية، مضيفةً أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في نابلس.

وقالت سرايا القدس في بيان: “مجاهدونا يفجرون عبوة ناسفة بآلية عسكرية على شارع عمان وإصابتها بشكل مباشر”.

فيديو | سرايا القدس – كتيبة نابلس تتبنى تفجير عبوة ناسفة بجرافة #إسرائيلية متوغلة في شارع عمان ب #نابلس. pic.twitter.com/EeVDrilFHr — Alwaaqe3 | الواقع (@alwaaqe3) July 19, 2023

وأضاف البيان، الذي نقلته إذاعة الأقصى الفلسطينية: “بعون الله وقوته مقاتلونا يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات جيش العدو الصهيوني في محيط المنطقة الشرقية من نابلس”.

يأتي هذا مع تصاعد الاشتباكات في مدينة نابلس بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، إذ يشهد محيط قبر يوسف في مدينة نابلس مواجهات عنيفة بعد اقتحامها من قبل الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وخلال المواجهات، الليلة، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطها

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية، من عدة محاور باتجاه شارع عمان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، كما أغلقت شارع عمان بالسواتر الترابية.