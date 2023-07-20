إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتين أوكرانيتين

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة تأهب جوي في منطقتي خاركوف ونيكولاييف، بالإضافة إلى الجزء الخاضع لسيطرة كييف من مقاطعة خيرسون، وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.

ووفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت، تم إعلان حالة التأهب في المناطق المذكورة في الفترة من 23:49 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء إلى 00:25 بتوقيت موسكو يوم الخميس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.