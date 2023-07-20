مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في مدينة أوكلاند النيوزيلندية

قالت الشرطة النيوزيلندية، صباح اليوم الخميس، إن إطلاق نار في موقع بناء في وسط مدينة أوكلاند، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

ووقع الحادث في الساعة 7:22 صباحًا (19:22 بتوقيت غرينتش) يوم الخميس، قبل ساعات من استضافة المدينة مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات في فيفا. ويعتقد أن المسلح أيضًا قُتل.

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وقال عمدة أوكلاند واين براون في تغريدة عبر تويتر، إن الحادث “أمر فظيع”، مضيفًا أن جميع أفراد فيفا وفرق كرة القدم آمنون وقد تم التحقق من سلامتهم.

تم الإبلاغ عن إطلاق النار في الموقع في حوالي الساعة 7:22 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الخميس، واستمر المشتبه به في إطلاق النار أثناء تحركه في جميع أنحاء الموقع، حسبما قالت الشرطة.

وأضافت الشرطة في بيان:

عند الوصول إلى الأدوار العليا من المبنى، احتجز المشتبه به نفسه داخل المصعد وحاولت الشرطة التعامل معه، وتم إطلاق المزيد من الطلقات من قبل الرجل وتم العثور عليه ميتًا بعد فترة وجيزة.

وأشارت الشرطة إلى أن التفاصيل حول ما حدث “لا تزال قيد الظهور”، لافتةً إلى إنه لا يوجد خطر أمني في الوقت الحالي.