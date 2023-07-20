سماع دوي انفجارات في أوديسا غربي أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بأن عددا من الانفجارات دوت في أوديسا غربي البلاد.

وذكرت وكالة “يونيان” المحلية عبر حسابها في موقع تلغرام: “في هذا الوقت… تم الإبلاغ عن سماع دوي انفجارات قوية في أوديسا”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة سماع دوي انفجارات في سومي شمالي أوكرانيا

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا.

وبحسب الخرائط دوت صفارات الإنذار في المقاطعة عند الساعة 01.56 يتطابق مع توقيت موسكو. بالإضافة إلى ذلك، ووفقا للخرائط، تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعتي كيروفوغراد وفينيتسا في أوكرانيا.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة دوي انفجارات “قوية” في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف الأوكرانية

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.