أنطونوف: الدعم العسكري الأمريكي لكييف يطيل أمد معاناة نظام زيلينسكي

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، يوم الأربعاء، إن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لكييف لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتسبب في وقوع مزيد من الضحايا.

واشنطن – سبوتنيك. وأضاف أنطونوف، في تصريحات للصحفيين، تعليقًا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة لكييف بقيمة 1.9 مليار دولار، لن تؤدي إلا إلى “إطالة أمد معاناة نظام زيلينسكي”، وستتسبب في وقوع مزيد من الضحايا، بما في ذلك بين السكان المدنيين.

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وأشار السفير الروسي إلى أن دماء الضحايا ستقع على عاتق أولئك الذين “يهذون بفكرة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

وتأتي تصريحات أنطونوف ردا على إعلان الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل أربعة أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز “ناسامز”، وقذائف مدفعية، بالإضافة إلى مركبات جوية من دون طيار “فوينيكس غوست” و”سويتش بليد”، ولم يتم تحديد عددها.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.