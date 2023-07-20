دوي انفجارات "قوية" في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف الأوكرانية

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف في أوكرانيا وتفعيل منظومات الدفاع الجوي، تحسبا لضربة صاروخية روسية.

موسكو – سبوتنيك . وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعات الثلاث، وتشيرنيغوف وبولتافا ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا، وفي الأجزاء التي ما زالت تسيطر عليها قوات كييف من مقاطعة زابوروجيه، محذرة من ضربات جوية روسية.

سماع دوي انفجارات في أوديسا غربي أوكرانيا

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.