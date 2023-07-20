وزير الخارجية البريطاني يطلب من سوناك تركه في منصبه وعدم تعيينه وزيرا للدفاع

موسكو – سبوتنيك . وقال كليفيرلي في منتدى أمني نظمه معهد آسبن: “إذا كان أحد ما في بريطانيا يراقب، ويستمع، وخاصة أنت، رئيس الوزراء، فأنا أريد حقا أن أبقى في مكاني. أريد حقا أن أبقى وزيرا للخارجية. هذه وظيفة أحبها، وأنا أعتبرها مهمة”.