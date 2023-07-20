القوات المسلحة الأوكرانية تبلغ عن إلحاق أضرار بالمرافق اللوجستية في مقاطعة أوديسا

أعلنت السكرتيرة الصحفية لقوات الدفاع الأوكرانية “الجنوب”، ناتاليا جومينيوك، على الهواء على قناة “تيليمارافون” الأوكرانية أن المنشآت اللوجستية ومبنى إداري في مقاطعة أوديسا تضررت نتيجة الانفجارات.
وقالت جومينيوك: “حدثت إصابات في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا… دمر مبنى إداري في أوديسا. وما زالت تحدد العواقب… كانت الضربات في المقاطعة موجهة على المنشآت اللوجستية – المستودعات”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي انفجارات “قوية” في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف الأوكرانية
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في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية عن انفجارات ليلية في أوديسا وسومي.
دأب الجيش الروسي على مهاجمة الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين، يتم إطلاق إنذارات الغارات الجوية في مناطقها كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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