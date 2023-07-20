القوات المسلحة الأوكرانية تبلغ عن إلحاق أضرار بالمرافق اللوجستية في مقاطعة أوديسا

وقالت جومينيوك: “حدثت إصابات في مقاطعتي نيكولايف وأوديسا… دمر مبنى إداري في أوديسا. وما زالت تحدد العواقب… كانت الضربات في المقاطعة موجهة على المنشآت اللوجستية – المستودعات”.

دأب الجيش الروسي على مهاجمة الصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين، يتم إطلاق إنذارات الغارات الجوية في مناطقها كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.