زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب شمالي إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة بهشهر التي تقع شرق محافظة مازندران شمالي إيران، مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، حيث شعر به سكان مدينة ساري، الواقعة في وسط مازندران.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة الطوارئ في محافظة مازندران، حسين علي محمدي، صحة الخبر، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن الأضرار التي أحدثها الزلزال.

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يذكر أنه في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، أفاد مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء في جامعة طهران، بوقوع زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس “ريختر”.

ونقلت وكالة “إرنا” عن المركز، أن الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترا، عند خط عرض الزلزال 32.58 درجة شمالا وخط طول 47.38 درجة شرقا.

وكانت مدينة خوي شمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران قد تعرضت لزلزال قوي، يوم 17 يونيو/ حزيران الماضي.