هاكرز "راهديت" يكشفون تفاصيل عن هجوم جسر القرم

نشرت مجموعة الهاكرز “راهديت”، اليوم الخميس، طرق السفن المدنية التي يحتمل أن يكون من خلالها تم تسيير قوارب انتحارية مسيرة لاستهداف جسر القرم.

وقالوا في المجموعة لوكالة “سبوتنيك”: “القراصنة الروس الأشرار” (راهديت) ورداً على الهجوم الإرهابي الذي نفذه جهاز الأمن الأوكراني، والذي أدى إلى تفجير جسر القرم، قاموا بنشر مسارات السفن التي أُطلقت منها على الأرجح، زوارق بحرية مسيرة تحمل متفجرات”.

وفقا للمجموعة إنه تم على الأرجح استخدام الناقلتين بيكس لويال وهوداير يوسفزاد لإطلاق القوارب المسيرة لشن هجوم على جسر القرم، وهي تسير حاملة علم جزر مارشال وليبيريا، وهي تنتمي لموانئ مالطا واليونان.

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وبحسب موقع مارين ترافيك لمراقبة حركة السفن، غادرت السفينة هوداير يوسفزاد ميناء إزمائيل (أوكرانيا) في 5 يوليو/تموز، ووصلت إلى إليفسيس 18 يوليو. تسير حاملة علم ليبيريا.

وبحسب الموقع نفسه، غادرت بيكس لويال ميناء توزلا (إسطنبول، تركيا) في 13 مايو/أيار، ووصلت إلى كونستانتا (رومانيا) في 18 يوليو. وتبحر تحت علم جزر مارشال.

وفقًا لمصادر مفتوحة، فإن ميناء هوداير يوسفزاد الرئيسي هو فاليتا (مالطا)، والمالك هو Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency).