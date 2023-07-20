طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ

قالت حكومة القرم لوكالة “سبوتنيك” إن منطقة رازدولنيو، الواقعة شمال غربي شبه جزيرة القرم بالقرب من ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم ليلي من طائرة مسيرة معادية.

وقالت حكومة المنطقة “شنت الضربة في الليل على قرية رازدولنيو. كانت فتاة مراهقة في الشارع أصيبت بشظية. لسوء الحظ لم يتم إنقاذها”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مقتل فتاة إثر هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم

كما أكدت الحكومة أنه تم فرض حالة الطوارئ على مستوى البلديات في رازدولنيو، التي هاجمتها الطائرة.