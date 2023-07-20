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طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم رازدولنيو في القرم وفرض حالة الطوارئ

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قالت حكومة القرم لوكالة “سبوتنيك” إن منطقة رازدولنيو، الواقعة شمال غربي شبه جزيرة القرم بالقرب من ساحل البحر الأسود، تعرضت لهجوم ليلي من طائرة مسيرة معادية.

وقالت حكومة المنطقة “شنت الضربة في الليل على قرية رازدولنيو. كانت فتاة مراهقة في الشارع أصيبت بشظية. لسوء الحظ لم يتم إنقاذها”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة

مقتل فتاة إثر هجوم طائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم

03:22 GMT
كما أكدت الحكومة أنه تم فرض حالة الطوارئ على مستوى البلديات في رازدولنيو، التي هاجمتها الطائرة.
وكان قد أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن فتاة مراهقة لقيت مصرعها وأصيبت أربعة مبانٍ إدارية في غارة بطائرة مسيرة معادية شمال غربي القرم.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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