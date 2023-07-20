مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

أفاد شهود عيان، اليوم الخميس، بأن العشرات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة “وفا” عن الشهود، قولهم بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وذلك بعد سلسلة من الانتهاكات والاقتحامات التي يشهدها المسجد الأقصى، يوميا عدا الجمعة والسبت.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية القوات الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

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وفي وقت سابق، قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، إنه على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى، ما زالت القدس خطًا أحمرًا بالنسبة للعالم، حتى لو ظهرت حالة من التراخي وعدم الاهتمام في بعض الأحيان والمواقف،بحسب قوله.

وأضاف في تصريحات لـ “ سبوتنيك “، أن هناك ما يسمى بـ “اتفاقية الوضع الراهن” المتعلقة بالقدس، وهي مبدأ رئيسي وخط أحمر على مستوى المجتمع الدولي، وكذلك على المستوى الوطني الفلسطيني، وغير مسموح لإسرائيل بتجاوزها رغم الاستفزازات التي تختلقها من وقت لآخر في هذا السياق.

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وفيما يتعلق بالتحركات الفلسطينية الأخيرة دوليًا ضد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأقصى، قال نزال إن فلسطين تدرك هذه الثوابت الدولية، وبناءً عليها يتم التحرك من أجل تنشيط حافزية دول العالم في الحفاظ على هذا الموقف الثابت، وكذلك للوقوف أمام الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس.