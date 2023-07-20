صرح فلاديمير روغوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا” لوكالة “سبوتنيك”، أن القوات الروسية تمكنت من إفشال هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من قرية رابوتينو على قسم أوريخوفسكي من خط المواجهة في مقاطعة زابوروجيه.

وأوضح روغوف: “توقف الهجوم الواسع النطاق للقوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، واستخدم العدو في الهجوم العربات المدرعة، بما في ذلك الدبابات، لكن تم صده بنيران كثيفة، وتم استخدام الطيران والمدفعية، وتمت إعادة القوات إلى الغابات”.

وبدأ “الهجوم المضاد” الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وعلى عدة محاور في زابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، لكنه فشل فشلا ذريعا في تحقيق أي هدف له باعتراف الغرب، ودمرت القوات الروسية أرتالا من الدبابات الغربية على رأسها دبابات “ليوبارد” الألمانية الصنع و”برادلي” الأمريكية الصنع.

ووفقًا لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تشير الاستخبارات الغربية إلى الفعالية العالية للدفاع الروسي.

وأشار الوزير إلى أنه بعد تسليم الذخائر العنقودية الأمريكية إلى القوات المسلحة الأوكرانية، ستضطر روسيا إلى استخدام القذائف نفسها، فقط “أكثر فاعلية”.

على خلفية فشل الهجوم المضاد، تزعم وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن إلقاء وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن رأي مفاده أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريا، ولكنها ستستمر “لعدة أشهر أخرى”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إفشال محاولتين للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة غابات سيريبريانسكي

وأحبطت القوات الروسية، صباح أمس الأربعاء، محاولات القوات الأوكرانية استعادة مواقعها في منطقة غابة سيريبريانسكي، واتجاهي سفاتوفسكي وكراسني ليمان. وأفاد ألكسندر سافتشوك، رئيس المركز الإعلامي للمجموعة الروسية “المركز”، أن وحدات “المركز” تمكنت من تدمير مدرعة “بي إم بي” وعدد كبير من قوات العدو الميدانية خلال العملية.