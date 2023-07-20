لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية “بريكس” يعقد في وقت لاحق من اليوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك في 20 تموز/يوليو، في لقاء استثنائي لوزراء خارجية “بريكس”، عبر الفيديو، وسيبحث المشاركون التحضير للقمة في جنوب أفريقيا.

وجاء في إحاطة زاخاروفا: “في 20 يوليو/ تموز، سيشارك وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) في لقاء استثنائي لوزراء خارجية “بريكس” عبر الاتصال المرئي”.

وأضافت زاخاروفا: “سيبحث المشاركون تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك تطويرها المؤسساتي. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لتحضيرات القمة الـ15 لبريكس من 22 إلى 24 أغسطس / آب”، المقرر عقدها في جمهورية جنوب أفريقيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أعلن أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو، وستكون هذه مشاركة كاملة، وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاجتماع نفسه.

الكرملين: الرئيس بوتين يقرر المشاركة في قمة “بريكس” عبر الفيديو

وقال بيسكوف لوكالة “سبوتنيك”: “قرر الرئيس بوتين المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو. ستكون هذه مشاركة كاملة. وسيحضر الوزير لافروف الاجتماع نفسه”.

وكانت قد أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة “بريكس” المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.

وستعقد القمة في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.