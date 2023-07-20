موسكو تعتبر دعم مستشار النمسا المبادرة البرازيلية حول أوكرانيا إشارة إيجابية

اعتبرت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، تصريحات مستشار النمسا حول دعم المبادرة البرازيلية بخصوص أوكرانيا إشارة إيجابية تتعلق بفهم النمسا لضرورة التسوية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات المستشار النمساوي بشأن دعم مبادرة البرازيل لحل الوضع سلميا في أوكرانيا هي إشارة إيجابية على أنه يتفهم الحاجة إلى تسوية.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: “هذه إشارة إيجابية. وهذا يشير إلى أن النمساويين يتفهمون تدريجيا الحاجة إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية على أساس خطط أكثر واقعية”.

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ونوهت زاخاروفا إلى وجود تناقضات في موقف النمسا، حيث تتبع البلاد مسار الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم العسكري لنظام كييف.

وأضافت زاخاروفا أن “النمساويين يسهمون في تصعيد الأعمال العدائية وزيادة التحريض على النزاع”.

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