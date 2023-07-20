رئيس الحكومة الليبية المكلفة يجتمع بأعضاء لجنة الترتيبات المالية

وبحسب بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، التقى حماد عددا من أعضاء لجنة الترتيبات المالية المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 18 للعام الحالي.

وبحث رئيس الحكومة المكلّفة، خلال اللقاء مع أعضاء اللجنة، حاتم العريبي، فاخر بوفرنة، عبد الله علي عبد الله، أحمد المرتضي، وضع الترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات وآلية الإنفاق الحكومي.

وفي وقت سابق، اتخذ حماد قرارا بالحجز الإداري على عائدات النفط من عام 2022، تزيد عن 130 مليار دينار، بالإضافة إلى العمل على اتخاذ مزيد من الخطوات بما في ذلك منع تدفق الغاز والنفط ووقف تصديرهما عبر السعي للحصول على أمر قضائي لهذا الغرض، وأنه إذا استدعى الأمر سيتم اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة.