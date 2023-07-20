غرق مدينة ليبية بعد انفجار نهر صناعي… صور وفيديو

تعرضت مدينة أجدابيا الليبية، اليوم الخميس، للغرق نتيجة انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي.

وقال المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن تسرب المياه في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب بغرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، وفقا لبوابة “الوسط” الليبية.

وأشار الساعدي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.

شاهد| انفجار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين اجدابيا وبنغازي يسبب غرق المنازل في منطقة الزويتينة وانقطاع المياه عن المدن المجاورة pic.twitter.com/knyMMiYdGE — وادي دينـــار (@wady_dynar) July 20, 2023

وفسر الساعدي وقوع التسرب نتيجة “الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء”.

صور | جهاز النهر الصناعي يعلن عن وجود إخفاق بأحد الأنابيب الواقعة بين #اجدابيا و #الزويتينة بسبب الوصلات غير الشرعية و سرقة صمامات الهواء. #ليبيا pic.twitter.com/cw4pChpfzf — وادي دينـــار (@wady_dynar) July 20, 2023