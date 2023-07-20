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غرق مدينة ليبية بعد انفجار نهر صناعي… صور وفيديو

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تعرضت مدينة أجدابيا الليبية، اليوم الخميس، للغرق نتيجة انفجار خط مياه النهر الصناعي الذي يربط بينها وبين مدينة بنغازي.

وقال المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن تسرب المياه في المحطة 41 الواقعة قرب منطقة الزويتينة شمال شرق أجدابيا، تسبب بغرق بعض المزارع ودخول المياه بعض المنازل، وفقا لبوابة “الوسط” الليبية.
وأشار الساعدي إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي أضرار بشرية، فيما قدر هدر المياه الناتج عن التسرب بنحو 500 ألف متر مكعب.
وفسر الساعدي وقوع التسرب نتيجة “الوصلات غير الشرعية وسرقة صمامات الهواء”.
وأعلن المتحدث باسم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، صلاح الساعدي، عن قطع المياه عن المدن الواقعة بين بنغازي وأجدابيا لمدة غير معلومة، وأن فرق الصيانة تمكنت من السيطرة على التسريب.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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